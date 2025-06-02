На Прикарпатті суд покарав жінку та її співмешканця за побиття дитини

Галицький районний суд виніс вирок у справі, що стосується насильства над малолітнім хлопчиком. Дитину били мама та її співмешканець, пише КУРС з посиланням на вирок суду.

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З листопада 2024 року жінка із сином жила у квартирі свого співмешканця у Бурштині. Як встановив суд, під час побутових сварок дорослі неодноразово застосовували силу до дитини. Так, у березні цього року хлопчик грався металевою трубкою від пилососа та вдарив нею маму. Жінка відібрала у сина трубу та побила нею дитину по ногах.

Через деякий час співмешканець жінки вдарив хлопчика по голові, бо не міг його заспокоїти, коли дитина вередувала і заважала йому дивитися фільм. Хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку. Того ж дня він вигнав жінку з дитиною з квартири, у суді пояснив це тим, що жінка його зраджувала.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а її співмешканця — за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я). Обом обвинуваченим суд призначив покарання у вигляді громадських робіт. Жінка має відпрацювати 100 годин, її співмешканець – 200 годин.

Зараз дитина перебуває в івано-франківському центрі реабілітації. Працівниця служби у справах дітей, яка представляла інтереси хлопчика у суді, розповіла, що жінка постійно відвідує сина і хоче його забрати. Невдовзі комісія має розглянути питання щодо позбавлення її батьківських прав.