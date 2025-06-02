На Прикарпатті судитимуть інженера технагляду, через зловживання якого розтрачено 159 тисяч гривень бюджетних коштів

Ювенальні прокурори Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо інженера технічного нагляду за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами, вчинене за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

“Слідством встановлено, що у 2018 році між однією із селищних рад та приватним підприємством укладено договір підряду по виконанню робіт з капітального ремонту приміщень школи у Калуському районі. В подальшому обвинувачений, здійснюючи технічний нагляду за вказаним будівництвом, не перевіряв обсяги виконаних робіт, їх якість і відповідність проєкту та будівельним нормам. Він підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими даними”, – йдеться у дописі.

Унаслідок завищення вартості та об’ємів виконаних робіт підрядник за попередньою змовою з інженером технагляду незаконно заволоділи бюджетними коштами на понад 159 тис.грн, чим заподіяли шкоду державним інтересам.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП № 2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.