Професор кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ Олег Витязь реалізує міжнародний грантовий проєкт

Завершився перший тиждень реалізації індивідуального наукового грантового проєкту професора кафедри буріння свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в межах чотиритижневої програми стипендії Вишеградської групи (The Visegrad Fellowship Program) за темою: «Інноваційні технології та екологічні аспекти горизонтально-направленого буріння: аналіз сучасних практик та розробка нових навчально-методичних матеріалів», пише Фіртка

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«Перший тиждень був надзвичайно насиченим і продуктивним. Я мав можливість провести низку зустрічей із провідними фахівцями університету AGH у Кракові (Польща), а також із представниками польських компаній, що спеціалізуються на горизонтально-направленому бурінні. Особливо цінним став досвід практичних досліджень у сучасних лабораторіях факультету буріння, нафти і газу партнерського університету, де я ознайомився з новітніми технологічними розробками та передовими методиками» – ділиться першими враженнями науковець ІФНТУНГ.

Попереду ще багато цікавих і важливих подій. Наступний тиждень обіцяє бути не менш динамічним: заплановано відвідування промислових майданчиків провідних польських компаній, участь у міжнародній науковій конференції “Geotechnology and Energy AGH 2025”, а також організація та проведення ІІІ-го Польсько-Українського Форуму, який стане платформою для обміну досвідом між науковцями двох країн.

Досвід участі у програмі стипендії Вишеградського фонду є надзвичайно цінним для професійного зростання та розширення наукових горизонтів. Програма сприяє короткостроковій академічній мобільності, надаючи унікальну можливість встановлювати міжнародні контакти, обмінюватися знаннями та впроваджувати інноваційні підходи у наукову й освітню діяльність.

Інноваційні технології горизонтально-направленого буріння з урахуванням екологічних аспектів — ключ до сталого розвитку енергетичного сектору України.