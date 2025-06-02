Звідки взялася назва «барбершоп» і чому ми перестали називати їх чоловічими перукарнями

Слово «барбершоп» досить міцно «засіло» у лексиконі сучасного чоловіка. І, здається, не збирається нікуди зникати. Для когось це просто модна назву перукарні, де роблять чоловічі стрижки. Когось воно бісить, як зайвий і непотрібний англіцизм. Але як тільки заходиш у справжній барбершоп, розумієш: це трохи інша історія.

Це не просто місце, де стрижуть. За словом цією назвою ховається ціла філософія — про стиль, ритуали, чоловічу естетику. Воно звучить і по-сучасному, і з відтінком класики водночас. І щоб зрозуміти, чому ми більше не кажемо «чоловіча перукарня», достатньо хоча б раз побачити, як виглядає такий салон зсередини. Але давайте все ж розберемось — звідки це слово взялося і чому так прижилось.

Барбер — це не просто перукар

Слово «барбер» походить від латинського barba, що означає «борода». Історично це більше, ніж просто чоловік із ножицями. У середньовічній Європі цирульники не тільки стригли — вони вправляли вивихи, робили кровопускання, видаляли зуби. Їхні майстерні були чимось середнім між аптекою, медпунктом і місцем для невимушених розмов.

Звідси — і впізнаваний символ: обертовий стовп зі смугами, зазвичай червоними, білими й синіми. Червоний — це кров, білий — бинти після процедур. Такий стовп вивішували біля входу, щоб усі знали: тут можна і підстригтися, і здоровʼя поправити.

Синій ж колір з’явився пізніше, переважно в США — швидше за все, як відсилання до кольорів американського прапора. Деякі трактують його як «вени», але це вже сучасна інтерпретація, не більше.

З часом цирульники й лікарі розійшлись по різних професійних дорогах. Барбери залишились у сфері догляду за волоссям, але вже без скальпелів. Та навіть у ХХ столітті в англомовних країнах барбершопи залишались «чоловічими форпостами» — з чітким фокусом на стиль, без бігудів, лаку й рожевих фіранок.

Барбершоп і перукарня — у чому різниця?

На перший погляд здається, що різниця лише в назві. Але якщо порівняти — різниця відчутна. Барбершоп орієнтований виключно на чоловіків: тут стрижуть, моделюють бороду, голять небезпечною бритвою, і все це — з увагою до деталей. Ви не побачите тут завивок, фарбування чи гелевого манікюру — зате точно знайдете індивідуальний підхід і чіткий стиль.

Перукарня — це універсальне місце. Барбершоп — спеціалізоване. Як кавʼярня третьої хвилі з баристою, який знає, звідки зерно. Начебто, теж про каву, але досвід зовсім різний.

Чому назва прижилась і не перекладається

Спроби називати барбершоп «чоловічою перукарнею» траплялись. Але довго не тримались. Бо суть не лише в стрижці. Барбершоп — це і про дизайн простору, і про музику, і про певний код спілкування. Це місце, де все заточено під чоловіка — з повагою, без пафосу, але з характером.

Саме тому слово залишилось оригінальним. Воно коротке, точне і несе в собі більше, ніж просто функцію. Барбершоп — це вже не просто салон. Це місце, куди повертаєшся, коли хочеш трохи тиші, трохи турботи і нормальної зачіски. І, мабуть, саме тому іншого слова й не треба.

Реклама