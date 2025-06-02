Посівний календар на червень 2025 року: що посадити на городі та в саду

Червень – гаряча пора для тих, хто дбає про сад і город. Саме зараз тривають основні роботи: одні рослини ще чекають свого часу для посіву, інші потребують догляду після весняного цвітіння.

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Щоб не загубитися серед численних завдань і працювати з користю, стане у пригоді посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на червень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22 червня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 11, 15, 16, 24-26 червня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 12-14, 21, 22;

морква, буряк, пастернак – 12-14, 21, 22;

редис, редька, ріпа – 5-9, 12-14, 17-22;

селера, петрушка на корінь – 12-14, 21, 22;

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 12-14, 21, 22;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5-10, 12-14, 17-20;

часник – 5-10, 12-14, 21, 22;

цибуля порей – 5-10, 12-14, 21, 22;

Овочі до столу та на зберігання:

томати, фізаліс – 7-9, 12-14, 21, 22;

перець, баклажани – 5-9, 12-14, 21, 22;

огірки – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;

брокколі, цвітна капуста – 5, 6, 12-14, 21, 22;

рання капуста, кейл – 5, 6, 12-14, 17-22;

середня та пізня капуста – 5, 6, 12-14, 21, 22;

селера черешкова – 12-14, 17, 18, 21, 22;

спаржа – 1-4, 12-14, 21, 22, 27-30;

кабачки, патисони, гарбуз – 5, 6, 12-14, 17-22;

баштанні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;

стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) – 5, 6, 12-14, 21-23;

кукурудза – 5, 6, 27, 28;

соняшник – 1, 5, 6, 27-29;

міцелій – 7-9, 12-14, 21, 22;

Зелень та трави:

салати, цикорій – 5-10, 12-14, 17-22;

шпинат – 5-10, 12-14, 19-22;

рукола, крес, листова гірчиця – 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22;

мангольд, щавель – 5-10, 21, 22;

кріп, петрушка, кінза – 5-10, 12-14, 17-22;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5-10, 12-14, 17-22;

лікарські та чайні культури – 2-6, 21, 22, 30;

мікрозелень – 5-10, 12-14, 17-22;

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 7-9, 12-14, 21-23;

яблуня – 10, 12-14, 21, 22;

груша, айва – 5-9, 12-14, 21, 22;

абрикос, вишня, слива, персик – 5-10, 12-14, 21, 22;

черешня – 1, 21, 22, 27-29;

волоський горіх, фундук – 21, 22;

калина, шипшина, горобина – 7-10, 21, 22;

обліпиха – 10, 21, 22;

глід – 7-9, 21, 22;

смородина – 1, 12-14, 19-22, 27-29;

малина – 7-9, 21-23;

аґрус – 7-9, 12-14, 21, 22;

виноград – 7-10, 12-14;

Декоративні рослини: