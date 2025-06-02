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Посівний календар на червень 2025 року: що посадити на городі та в саду
Диван на коліщатках в темній вітальні

Посівний календар на червень 2025 року: що посадити на городі та в саду

Автор: Олег Мамчур
02/06/2025 17:17
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Червень – гаряча пора для тих, хто дбає про сад і город. Саме зараз тривають основні роботи: одні рослини ще чекають свого часу для посіву, інші потребують догляду після весняного цвітіння.

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Щоб не загубитися серед численних завдань і працювати з користю, стане у пригоді посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на червень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22 червня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 11, 15, 16, 24-26 червня.

Коренеплоди:

  • картопля, топінамбур – 12-14, 21, 22;
  • морква, буряк, пастернак – 12-14, 21, 22;
  • редис, редька, ріпа – 5-9, 12-14, 17-22;
  • селера, петрушка на корінь – 12-14, 21, 22;

Цибулеві:

  • цибуля ріпчаста – 12-14, 21, 22;
  • цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5-10, 12-14, 17-20;
  • часник – 5-10, 12-14, 21, 22;
  • цибуля порей – 5-10, 12-14, 21, 22;

Овочі до столу та на зберігання:

  • томати, фізаліс – 7-9, 12-14, 21, 22;
  • перець, баклажани – 5-9, 12-14, 21, 22;
  • огірки – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;
  • брокколі, цвітна капуста – 5, 6, 12-14, 21, 22;
  • рання капуста, кейл – 5, 6, 12-14, 17-22;
  • середня та пізня капуста – 5, 6, 12-14, 21, 22;
  • селера черешкова – 12-14, 17, 18, 21, 22;
  • спаржа – 1-4, 12-14, 21, 22, 27-30;
  • кабачки, патисони, гарбуз – 5, 6, 12-14, 17-22;
  • баштанні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;
  • стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) – 5, 6, 12-14, 21-23;
  • кукурудза – 5, 6, 27, 28;
  • соняшник – 1, 5, 6, 27-29;
  • міцелій – 7-9, 12-14, 21, 22;

Зелень та трави:

  • салати, цикорій – 5-10, 12-14, 17-22;
  • шпинат – 5-10, 12-14, 19-22;
  • рукола, крес, листова гірчиця – 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22;
  • мангольд, щавель – 5-10, 21, 22;
  • кріп, петрушка, кінза – 5-10, 12-14, 17-22;
  • базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5-10, 12-14, 17-22;
  • лікарські та чайні культури – 2-6, 21, 22, 30;
  • мікрозелень – 5-10, 12-14, 17-22;

Ягідно-плодовий сад:

  • суниця та полуниця – 7-9, 12-14, 21-23;
  • яблуня – 10, 12-14, 21, 22;
  • груша, айва – 5-9, 12-14, 21, 22;
  • абрикос, вишня, слива, персик – 5-10, 12-14, 21, 22;
  • черешня – 1, 21, 22, 27-29;
  • волоський горіх, фундук – 21, 22;
  • калина, шипшина, горобина – 7-10, 21, 22;
  • обліпиха – 10, 21, 22;
  • глід – 7-9, 21, 22;
  • смородина – 1, 12-14, 19-22, 27-29;
  • малина – 7-9, 21-23;
  • аґрус – 7-9, 12-14, 21, 22;
  • виноград – 7-10, 12-14;

Декоративні рослини:

  • однорічники – 2-6, 12-14, 21, 22, 30;
  • цибулинні та бульбові – 2-4, 7-9, 12-14, 17, 18, 21-23, 30;
  • трав’янисті багаторічники – 2-6, 21, 22, 30;
  • хвойні – 2-4, 10, 30;
  • живі огорожі – 1, 9, 27-29;
  • чагарники та дерева – 1-6, 12-14, 17, 18, 21, 22, 27-30;
  • ліани – 2-4, 10, 23;
  • газони та грунтопокривники – 2-6, 10, 19, 20, 30;
  • сидерати – 2-4, 10, 19-22, 30.