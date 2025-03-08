На Прикарпатті суд притягує до відповідальності двох свідків за неправдиві покази

ДТП із тяжкими наслідкамитрапилась 26 грудня 2017 року в місті Долина. Водій визнав вину, потерпілі пробачили, суд покарав трьома роками іспитового.

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Однак за неправдиві покази у розгляді справи суд виніс окрему постанову щодо 2 свідків, пише Правда.іф з посиланням на Долинський районний суд Івано-Франківської області

03 березня 2025 року завершився розгляд кримінального провадження щодо резонансної ДТП, яка сталася ще 26 грудня 2017 року. В цей день близько 18:00 год. на автодорозі Н-10 сполученням Стрий-Чернівці-Мамалига по вул. Данила Галицького в м.Долина гр. П., керуючи автомобілем «Volvo ХС-90» на іноземній реєстрації, рухаючись в напрямку центральної частини м.Долина по ділянці дороги на підйом та з поворотом у праву сторону, проявив неуважність, суттєво перевищив швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого не впорався з керуванням автомобілем, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Таврія», що рухався в зустрічному напрямку, ззаду в який в’їхав автомобіль «Volkswagen Golf», а автомобіль «Volvo» від удару перекинувся на дах. Внаслідок цієї аварії водій автомобіля «Таврія» отримав закриту травму грудної клітки з переломами 5-11 ребер справа, що ускладнилася правобічним гемотораксом, та забій лівого колінного суглоба, які відносяться до ушкоджень середнього ступеню тяжкості, від яких лікувався майже 2 місяці, а пасажир автомобіля «Volvo ХС-90» отримав тяжкі тілесні ушкодження: закриту травму хребта із забоєм та здавленням спинного мозку, переломи грудних хребців, закриту травму грудної клітки з переломами ребер зліва, перелом лівої лопатки, забій легень та серця, внаслідок чого став особою з інвалідністю.

Справа поступила на розгляд суду ще в кінці 2019 року, однак, попередній вирок суду від 17.08.2022 року, яким суд виправдав П. в зв»язку недоведеністю його винуватості у вчиненні даного злочину, апеляційний суд в листопаді 2023 року скасував та повернув справу на новий розгляд.

Основною перешкодою для своєчасного та належного розслідування вказаного кримінального провадження послужило те, що безпосередньо після ДТП на місце аварії прибули рятувальники, які водою залили місце події, що знищило сліди аварії та ускладнило роботу слідчих та експертів.

В ході нового розгляду цієї справи обвинувачений, який при попередньому розгляді не визнавав вини, змінив свою позицію, вину визнав повністю, попросив вибачення у потерпілих та повністю відшкодував їм завдану шкоду – як матеріальну, так і моральну, тому останні просили не позбавляти його волі, заявивши, що пробачили винного та жодних претензій до нього не мають. Позицію потерпілих підтримав і прокурор. Все це, як і відсутність обтяжуючих покарання обвинуваченого обставин, суд врахував при ухваленні вироку, та засудив П. до позбавлення волі на строк 5 років, застосував ст. 75 КК України і звільнив його від відбування призначеного покарання з іспитовим строк 3 роки та поклав певні обов’язки.

Одночасно суд виніс окрему постанову щодо 2 свідків, які при попередньому розгляді справи давали неправдиві показання і направив її в поліцію для вирішення питання про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності.