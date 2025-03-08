Стало відомо, як Сили оборони відбивали ворожу атаку

Сили оборони знищили крилату ракету та 79 ворожих БПЛА

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У ніч на 8 березня (із 20.00 7 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської область рф., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда — ТОТ Криму.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.