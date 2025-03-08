ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пожежа в багатоповерховому будинку вночі, пожежники працюють.
Диван на коліщатках в темній вітальні

11 загиблих та 30 поранених – наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО

Автор: Lilia
08/03/2025 10:05
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч на 8 березня росіяни здійснили масовану атаку на Донеччину ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих, 30 поранених унаслідок російського обстрілу Добропілля. Серед поранених — 5 дітей, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Вночі росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».

Пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару, пошкодивши пожежну машину.

Рятувальна операція триває.

Пожежники гасять пожежу в пошкодженій будівлі вночі.
Пошкоджена будівля після вибуху, Україна.
Пожежник на нічній вулиці біля пожежного автомобіля.
Поліція оглядає зруйновані будівлі після вибуху.
Поліція розслідує руйнування в зруйнованому місті
Пожежник працює на місці аварії в будівлі.
Пожежа вночі у місті Донеччини, Україна.
Пожежники гасять палаючу багатоповерхівку вночі, Донеччина.