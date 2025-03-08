11 загиблих та 30 поранених – наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО

У ніч на 8 березня росіяни здійснили масовану атаку на Донеччину ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».

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Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих, 30 поранених унаслідок російського обстрілу Добропілля. Серед поранених — 5 дітей, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Вночі росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».

Пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару, пошкодивши пожежну машину.

Рятувальна операція триває.