11 загиблих та 30 поранених – наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО

У ніч на 8 березня росіяни здійснили масовану атаку на Донеччину ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».
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Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих, 30 поранених унаслідок російського обстрілу Добропілля. Серед поранених — 5 дітей, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Вночі росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БпЛА «Герань-2».
Пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.
Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару, пошкодивши пожежну машину.
Рятувальна операція триває.