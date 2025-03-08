Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 березня

На Івано-Франківщині та в обласному центрі 8 березня синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів, вітер південно-східний,5-10 м/с.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 3-5° морозу, вдень 17-19° тепла.
По області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, місцями 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі від 4° морозу до 1°тепла, вдень 7-12°тепла.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу.
Видимість на автошляхах добра.