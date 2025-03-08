Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 березня

На Івано-Франківщині та в обласному центрі 8 березня синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів, вітер південно-східний,5-10 м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 3-5° морозу, вдень 17-19° тепла.

По області: вночі від 4° морозу до 1° тепла, місцями 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 4° морозу до 1°тепла, вдень 7-12°тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.