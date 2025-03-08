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Літак випускає світлову ракету над полями
Диван на коліщатках в темній вітальні

Повітряні сили показали унікальні кадри, як винищувачі Mirage збивають ворожі ракети Х-101

Автор: Lilia
08/03/2025 09:12
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Повітряні сили ЗСУ оприлюднили кадри бойових дій винищувачів Mirage-2000, які протистояли масштабній атаці Росії 7 березня.

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Про це повідомив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook, передає Правда.іф.

Вид з літака на польові ландшафти

“Історичні фото від українського пілота. Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року. Дякуємо партнерам!” – йдеться у дописі

Вид з кабіни над полями на заході сонця.
Кабіна літака в повітрі, захід сонця.