Повітряні сили показали унікальні кадри, як винищувачі Mirage збивають ворожі ракети Х-101

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили кадри бойових дій винищувачів Mirage-2000, які протистояли масштабній атаці Росії 7 березня.
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Про це повідомив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook, передає Правда.іф.
“Історичні фото від українського пілота. Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року. Дякуємо партнерам!” – йдеться у дописі