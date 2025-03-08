Повітряні сили показали унікальні кадри, як винищувачі Mirage збивають ворожі ракети Х-101

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили кадри бойових дій винищувачів Mirage-2000, які протистояли масштабній атаці Росії 7 березня.

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Про це повідомив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook, передає Правда.іф.