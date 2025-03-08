Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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8 березня – 125 років від дня народження Софії Федорцевої (1900-1981), актриси, майстрині мистецького читання, народної артистки України, родом із с. Помонята Рогатинського району (нині Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району);
– 65 років виповнюється Ользі Слоньовській (1960), українській письменниці, літературознавиці, членкині Національної спілки письменників України, професорці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, авторці низки поетичних збірок і романів, монографії «Слід невловимого Протея», підручників з української літератури та ін., лауреатці численних премій, уродженці с. Ценяви Коломийського району (нині П’ядицької територіальної громади Коломийського району);
– 60 років виповнюється Миколі Близнюку (1965), педагогу, доктору педагогічних наук, професору, члену НТШ (2004), члену Спілки дизайнерів України (2002), уродженцю м. Косів (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.