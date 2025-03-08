Восени новим мостом на Пасічну поїде перший транспорт, – Руслан Марцінків

Завершення будівництва Галицького мосту на Пасічну в Івано-Франківську заплановано на цей рік. У квітні, з настанням теплішої погоди, розпочнуться дорожні роботи, і вже восени по новому мосту може проїхати перший транспортний засіб.

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Пише Прада.іф з посиланням на Версії.

Будівництво Галицького мосту в Івано-Франківську вийшло на завершальний етап — конструкційні роботи планують закінчити в березні, аби вже в квітні приступити до дорожніх робіт. Якщо все піде за планом, то восени по новому мосту на Пасічну поїде перший транспорт.

Такі сподівання висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в програмі «Новий погляд» на ТРК РАІ.

Будівництво Галицького мосту в Івано-Франківську суттєво прискорилось після отримання повного обсягу необхідного металу. Наразі будівельники отримали необхідні матеріали для завершення конструкцій мосту та прилеглої розв’язки, що дозволило перейти до активної фази монтажних робіт.

«Ми активно сьогодні працюємо. Вже повністю є метал. До кінця березня маємо сформувати саме полотно моста. Паралельно працюють хлопці над розв’язкою. В квітні плануємо розпочати дорожні роботи – і для під’їзних доріг і на самому мості. Плануємо в жовтні листопаді пустити перший транспорт по мосту. Якщо в країні нічого кардинально не зміниться, то до кінця року міст повноцінно запрацює», – відмітив Руслан Марцінків.

Будівництво Галицького мосту зіткнулося з низкою перешкод за роки реалізації проєкту — спочатку негативний вплив справила пандемія COVID-19, а згодом повномасштабна війна, що призвело до нестачі коштів у бюджеті та дефіциту металу в країні. Наразі ці проблеми вдалося подолати, що дозволило відновити роботи на повну потужність.

«Те, за що ми найбільше переживали, за метал, вже вирішилось. Бо метал виготовлявся на Азовсталі в Маріуполі. Потім був метал з Румунії», – уточнив мер.

В бюджеті Івано-Франківської громади на 2025 рік на завершення будівництва Галицького мосту передбачено 400 мільйонів гривень.

Будівництво Галицького мосту зараз перебуває на одному з найвідповідальніших етапів — насуванні прогонової будови, після чого будівельники приступлять до монтажу металевих балок, проведення гідроізоляційних робіт та укладання асфальтового покриття. Зараз залишилося виконати два етапи насуву — перший планується завершити до кінця березня, а другий — протягом квітня, після чого об’єкт буде переданий підряднику для проведення благоустрою прилеглої території.

«Роботи активно тривають, аби завершити будівництво до кінця року», – додав Руслан Марцінків.

Цей інфраструктурний проєкт передбачає не лише будівництво самого мосту, але й облаштування комплексної транспортної інфраструктури, включаючи розв’язку з боку вулиці Надрічної та під’їзну дорогу з вулиці Хіміків. Таке комплексне рішення спрямоване на суттєве розвантаження транспортних потоків міста, особливо від великовантажних автомобілів, які створюють значне навантаження на існуючу інфраструктуру.

Галицький міст має стати важливою артерією, яка з’єднає різні райони Івано-Франківська та дозволить ефективніше розподілити транспортні потоки.