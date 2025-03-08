Тисячу окупантів, 35 крилатих ракет та 24 артсистеми: втрати ворога на ранок 8 березня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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особового складу / personnel ‒ близько/ about 883950 (+1000) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10268 (+4) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21346 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 24148 (+24) од,

РСЗВ / MLRS – 1307 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1099 (+3) од,

літаків / aircraft – 370 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 28172 (+148),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3120 (+35),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 39791 (+113) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3772 (+3)

Дані уточнюються