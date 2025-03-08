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Диван на коліщатках в темній вітальні

Тисячу окупантів, 35 крилатих ракет та 24 артсистеми: втрати ворога на ранок 8 березня

Автор: Lilia
08/03/2025 07:47
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 883950 (+1000) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10268 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21346 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24148 (+24) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1307 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1099 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 28172 (+148),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3120 (+35),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 39791 (+113) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3772 (+3)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25