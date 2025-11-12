На Прикарпатті судили майора, який три роки отримував зарплату відсутнього солдата

Івано-Франківський міський суд визнав начальника служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини винним у зловживанні владою та службовим становищем і призначив йому два роки іспитового терміну.

Вирок винесли 6 листопада. Йдеться про керівника солдата, який з березня 2022 року до квітня 2025 року не з’являвся на службі, проте отримував зарплатню. Весь цей час обвинувачений не реагував на перебування підопічного поза межами військової частини й підписував при цьому документи для виплати солдату зарплати та додаткової винагороди. За 3 роки останньому нарахували понад 1,4 млн грн. Отримуючи зарплатню, солдат переказував її на картку майора.

Під час судового засідання посадовець уклав з прокурором угоду про визнання вини та відшкодував завдані військовій частині збитки. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він є учасником бойових дій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала начальника служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини винним у зловживанні владою та службовим становищем і призначила йому три роки ув’язнення з позбавленням права на три роки обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, та зі штрафом в розмірі 17 тис. грн

Суд звільнив посадовця від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки умовного. Також засуджений має сплатити 42,7 тис. грн за проведення експертиз.