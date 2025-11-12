ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Стали відомі деталі загибелі 21-річного рятувальника Максима Голінея

Автор: Олег Мамчур
Портрет молодого чоловіка та палаюча свічка
10 листопада у ДТП на Тернопільщині загинув 21-річний Максим Голіней із Ворохти – фельдшер медико-санітарної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області.

Про це пише Правда з посиланням на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Максим Голіней був родом із селища Ворохта. У 2023 році він закінчив медичний фаховий коледж, здобув спеціальність фельдшера та отримав військове звання сержанта.

Був студентом факультету психології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, здобувач освітньої програми «Реабілітаційна психологія».

Працював у відділенні забезпечення та медичного супроводу медико-санітарної частини аварійно-рятувального загону спеціалізованого призначення. Тричі проходив ротації на сході країни — у районі Слов’янська.

Повертаючись із чергової ротації, Максим зустрівся з батьком — також військовослужбовцем Збройних Сил України. Дорогою додому, на Тернопільщині, сталася аварія, унаслідок якої Максим отримав травми, несумісні з життям.

