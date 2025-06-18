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На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який вбив свою сусідку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який вбив свою сусідку

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 13:48
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Слідство встановило, що обвинувачений позбавив життя свою 79-річну сусідку. Того дня, 4 січня 2025 року, чоловік вживав алкогольні напої, а жінка прийшла до нього з’ясовувати обставини зникнення своїх свійських тварин.

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Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний взяв сокиру та вдарив нею жінку по голові, інформує прокуратура Івано-Франківської області.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

За вказане кримінальне правопорушення чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.