На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який вбив свою сусідку

Слідство встановило, що обвинувачений позбавив життя свою 79-річну сусідку. Того дня, 4 січня 2025 року, чоловік вживав алкогольні напої, а жінка прийшла до нього з’ясовувати обставини зникнення своїх свійських тварин.

Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний взяв сокиру та вдарив нею жінку по голові, інформує прокуратура Івано-Франківської області.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

За вказане кримінальне правопорушення чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.