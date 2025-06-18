Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство

У середу, 18 червня, Верховна рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство. «За» проголосували 243 народні депутати.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, пише Правда.
Законопроєкт щодо запровадження інституту множинного громадянства в Україні підтримали 243 народні депутати, 19 висловилися проти, а ще дев’ятеро утрималися під час голосування.
Железняк додав, що всi правки до законопроєкту врахували як було у редакції Комітету.