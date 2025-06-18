Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство

У середу, 18 червня, Верховна рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство. «За» проголосували 243 народні депутати.

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Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк, пише Правда.

Законопроєкт щодо запровадження інституту множинного громадянства в Україні підтримали 243 народні депутати, 19 висловилися проти, а ще дев’ятеро утрималися під час голосування.

Железняк додав, що всi правки до законопроєкту врахували як було у редакції Комітету.