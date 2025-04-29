На Прикарпатті судитимуть головного бухгалтера, який зловживав службовим становищем

Судитимуть головного бухгалтера відділу освіти однієї із територіальних громад Прикарпаття, зловживання яким службовим становищем завдало збитків понад 470 тисяч гривень.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Ювенальні прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо головного бухгалтера відділу освіти однієї із територіальних громад за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачена упродовж 2021-2023 та січня-березня 2024 років при обчисленні розміру заробітної плати незаконно завищувала розмір виплат бюджетних коштів (премій, надбавок, доплат за суміщення професій тощо).

Такими діями було незаконно виплачено з місцевого бюджету понад 470 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.