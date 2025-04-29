Skofka, Ілля Найда, Kozak Siromaha. В Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт на підтримку ЗСУ

17 травня у Палаці Потоцьких, що в Івано-Франківську, відбудеться особливий музичний вечір — благодійний концерт за участю трьох яскравих виконавців української сцени: Skofka, Іллі Найди та Kozak Siromaha. Початок події о 19:00, повідомили організатори Міжнародний благодійний фонд «Жінки ми Сила» та KIWIWAY concert agency.

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Особливість цієї події буде її благодійність: усі кошти, зібрані з продажу квитків, будуть передані на підтримку Збройних сил України. Кожен квиток — це не просто внесок у незабутні емоції вечора, а реальна допомога нашим захисникам.

Організатори зазначають, що на гостей чекатиме неймовірна атмосфера живого звучання, щирої енергії та єдності.

Skofka — голос покоління змін, чиї пісні надихають на силу та віру.

— голос покоління змін, чиї пісні надихають на силу та віру. Ілля Найда — по-справжньому народний артист, улюбленець різних поколінь українців.

— по-справжньому народний артист, улюбленець різних поколінь українців. Kozak Siromaha — втілення козацького духу в сучасній музиці.

“Це не просто концерт. Це подія, що об’єднує серця заради спільної мети — допомогти тим, хто виборює нашу свободу. Підтримуй, надихайся, вір у Перемогу разом із справжніми голосами України!”, — запрошують на подію організатори Міжнародний благодійний фонд «Жінки ми Сила» та KIWIWAY concert agency.

17 травня | 19:00

Палац Потоцьких, Івано-Франківськ

Квитки: доступні тут

https://ivano-frankivsk.karabas.com/kozak-siromaha-domiy-skofka-blahodiynyy-kontsert/order/