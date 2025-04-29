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Вирубаний ліс на галявині серед дерев
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті прокуратура через суд стягнула із лісгоспу понад 650 тис. грн за незаконні рубки лісу

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 19:32
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На Івано-Франківщині прокуратура у судовому порядку добилася стягнення з лісгоспу понад 650 тисяч гривень за незаконну вирубку лісу.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області

Прокурори Калуської окружної прокуратури в судовому порядку стягнули з одного з лісгоспів Прикарпаття шкоду, завдану внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства. 

“Прокурори в суді довели, що комунальне підприємство не забезпечило охорону та захист лісових насаджень на підвідомчій йому території лісового фонду. Таким чином, на території лісництва виявлено незаконну порубку 74 дерев.

Унаслідок такої протиправної бездіяльності навколишньому природному середовищу спричинено шкоду в розмірі понад 650 тис. грн”, – йдеться у дописі.

Господарський суд Івано-Франківської області з доводами прокурорів погодився та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.