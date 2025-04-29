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Завтра на Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу захисника Микитина Миколу

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 19:51
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Сьогодні, 29 квітня, Войнилівська громада на Івано-Франківщині зустріла тіло померлого ветерана українсько-російської війни Микитина Миколи.

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Пише Правда.іф з посиланням на Войнилівську територіальну громаду

Після зустрічі скорботного кортежу полеглого воїна провели до батьківського дому в селі Довпотів (вул.Січових Стрільців, 96), де сьогодні відбувся парастас.

Чин похорону померлого воїна розпочнеться завтра, 30 квітня, о 10 годині від рідного дому.

Щирі співчуття рідним та близьким померлого ветерана Миколи Микитина.