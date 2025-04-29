Завтра на Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу захисника Микитина Миколу

Сьогодні, 29 квітня, Войнилівська громада на Івано-Франківщині зустріла тіло померлого ветерана українсько-російської війни Микитина Миколи.

Пише Правда.іф з посиланням на Войнилівську територіальну громаду

Після зустрічі скорботного кортежу полеглого воїна провели до батьківського дому в селі Довпотів (вул.Січових Стрільців, 96), де сьогодні відбувся парастас.

Чин похорону померлого воїна розпочнеться завтра, 30 квітня, о 10 годині від рідного дому.