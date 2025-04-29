Понад 11 років захищав Україну: загинув воїн з Франківщини Василь Ковцуняк

У боях з російськими окупантами загинув старший сержант Василь Ковцуняк з позивним “Kissman” з Коломиї.

Захиснику було 48. Про смерть захисника повідомила волонтерка з Коломиї Оксана Вандич (Vandych Oksana), пише Бліц-Інфо.

Василь Ковцуняк став на захист України з Майдану і всі 11 війни провів на фронті. На початку квітня доброволець отримав важке поранення, але попри всі спроби медиків врятувати захисника, Василь Ковцуняк загинув.