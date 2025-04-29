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Понад 11 років захищав Україну: загинув воїн з Франківщини Василь Ковцуняк

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 20:05
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У боях з російськими окупантами загинув старший сержант Василь Ковцуняк з позивним “Kissman” з Коломиї.

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Захиснику було 48. Про смерть захисника повідомила волонтерка з Коломиї Оксана Вандич (Vandych Oksana), пише Бліц-Інфо.

Василь Ковцуняк став на захист України з Майдану і всі 11 війни провів на фронті. На початку квітня доброволець отримав важке поранення, але попри всі спроби медиків врятувати захисника, Василь Ковцуняк загинув. 

“Старший сержант Ковцуняк Василь Васильович на позивний “Kissman” (23.07.1976-28.04.2025) Воїн… Захисник… Герой який захищав незалежність та територіальну цілісність України більше 11 років… Бойовий шлях: Майдан… доброволець батальйону “Торнадо”… 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр «Едельвейс» 10 Гірсько- Штурмова Бригада 419 окремий стрілецький батальйон 42 окрема механізована бригада Загинув захищаючи Україну! В нашого Героя залишилася мати Марія , сестра Ганна , дочки Вікторія і Інна та онучка, племінники Іван, Михайло і Василинка Вічна пам’ять Герою України”, – написала Вандич. 