Пробігтись до Дністра, застрелити путіна. Прикарпатців кличуть на пробіг слідами залізниці, якої вже нема

У суботу, 3 травня, уже сьомий рік поспіль, на Тлумаччині пройде пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. Спортсмени, військові та просто всі охочі – як малі, так і великі – бігтимуть повз мальовничі краєвиди біля Дністра.

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Мета – знову нагадати про історичну колію, а ще – привернути увагу до важливості відновлення залізничного сполучення між Франківщиною та Тлумаччиною, пише Репортер.

Від кордону до кордону

У суботу, 3 травня, на Прикарпатті традиційно стартує пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. Пролягатиме маршрут уздовж залишків старої австрійської колії на Тлумаччині.

Колись австрійська залізниця тяглася через всю імперію: з півночі теперішньої Італії, Балканських країн – і до східного кордону на Тернопільщині. Проходила й через Івано-Франківськ (Станиславів) і Тлумаччину.

Під час Другої світової війни колію зруйнували, а далі у совітів не було бажання її відбудовувати. Немає такої ініціативи і в «Укрзалізниці».

Я писав звернення до «Укрзалізниці», воно навіть не розглядається. – розповідає організатор забігу Дмитро Романишин. – Під час цьогорічного заходу ми збиратимемо підписи і направлятимемо запит на Офіс Президента і на Кабмін, нехай хоча б зроблять економічне обґрунтування доцільності відновлення колії. Вона потрібна лише на 65 км, до Бучача, це небагато. Звичайно, потрібно сотні мільйонів гривень. Основне – це міст через Дністер, який австрійці збудували ще у ХІХ столітті.

За словами Дмитра Романишина, тоді будівництво залізниці було стратегічною метою для австрійців. Адже за її допомогою від одного кордону до іншого могли відправляти зброю, солдат. Таке ж стратегічне значення вона могла б мати і за сучасної війни з росією.

По Україні зараз залізницею перевозять поранених, паливно-мастильні матеріали, зброю, техніку. Тобто залізниця і далі має важливе значення. І небезпечно покладатися лише на одну гілку сполучення – через Львів, – каже Романишин. – Колись австрійці за кілька років за допомогою парових машин спромоглися побудувати колію і два залізничні мости.

Дрони, автомати і сплави

Цього року, кажуть організатори, будуть чотири дистанції для дорослих: 34 км, 16 км, 9 км та благодійна дистанція пам’яті Романа Вірастюка – 3 км. А також три дистанції для дітей: 500 м, 800 м та 1 км.

Також цього року є благодійна дистанція пам’яті спортсмена Романа Вірастюка – 3 км, – говорить Дмитро Романишин. – Гроші з реєстрації на неї підуть на встановлення в Нижневі пам’ятного знаку Роману Вірастюку. Адже він починав з нами цю справу.

Дорослі реєструються за донат – 700 грн. Для дітей, військових і ветеранів участь безкоштовна. Усі зібрані гроші підуть на пікап для побратима Дмитра Романишина зі 102 бригади.

Також усіх учасників планують нагодувати за підтримки партнерів. Їжу погодилася організувати «Кавоварка». Також для військових після забігу організують реабілітацію – сплави по Дністру.

А для дітей будуть інші активності. Наприклад, місцевий волонтер Іван Біланюк організує виставку військових артефактів. Також приїдуть ветерани, які розповідатимуть про роботу мінера та про протимінну безпеку.

Крім того, ми в університеті нафти і газу зремонтували армійський дрон. Будемо навчати дітей дроновій справі, – розповідає Романишин. – Також буде фахівець із Сил спеціальних операцій. Можливо, організуємо ще навчання з тактико-спеціальної підготовки, бо ми купили страйкбольний автомат – можна буде постріляти у портрет путіна.

На цьогорічний пробіг, як і на минулі, зареєструвалися не лише місцеві. Є люди, які постійно приїжджають з Кропивницького, Одеси, Львова. Але, на жаль, пробіг не достатньо популярний, каже організатор. Люди більше люблять, наприклад, «Яремче Trail», хоч він комерційний і набагато дорожчий.

Цьогоріч на пробіг завітає заступник Почесного консула Республіки Хорватія. Адже хорвати, разом з італійцями, боснійцями та іншими народами, які населяли Австро-Угорщину, теж воювали на східному фронті й немало з них поховані на місцевому цвинтарі у Нижневі.

“У нас є архівні дані, що вони поховані у Нижневі на римо-католицькому цвинтарі. Ми знайшли в архівав інформацію про частину з них, – розповідає організатор. – Комунальне підприємство «Пам’ять» поставило там невеликий хрест, а з часом було б добре зробити меморіал”.

Дмитро Романишин мріє, щоб пробіг став міжнародним і до нього долучалися й іноземці. Бо Галицька трансверсальна залізниця – наша спільна з багатьма європейськими країнами історія.

Спорт замість алкоголю

Дмитро Романишин – спортсмен, ветеран війни, викладач у коледжі фізичного виховання, дослідник спортивно-просвітницьких організацій Галичини. А ще – керівник громадської організації «Спортивно-просвітницький центр «Каменяр», яка працює у Нижневі з 2015 року.

«Каменяр» – це кілька однодумців, які на волонтерській основі у вільний від роботи час займаються з дітьми та підлітками спортом і патріотичним вихованням.

“У нас є музейний куток Галицької залізниці, є комп’ютер, тенісний стіл, зал боксу, тренажери. Усі здають по 150 грн на місяць, щоб оплачувати комунальні послуги, – каже Дмитро Романишин. – Кілька років поспіль ми робили таборування для дітей – йшли з наметами на кілька днів у похід до Дністра. Можливо, відновимо цього року”.

Крім того, ГО влаштовує спортивні свята у громаді, спортивні змагання, займається організацією пробігу та велопробігу слідами австрійської залізниці.

Зараз патріотичне виховання молоді є важливим, як ніколи, вважає Дмитро Романишин.

“Діти наслідують своїх батьків. Частина – дуже активні, з ними треба працювати. Інші – дуже пасивні, нічого не хочуть. Зокрема, у сільській місцевості батьки багатьом передали якесь відчуття, що їм хтось щось має зробити, подякувати, – каже громадський діяч. – Але працювати з ними треба. Бо є проблема з алкоголізмом, шкідливими звичками, серед молоді зокрема”.

Деякі з вихованців «Каменяра» продовжили спортивну кар’єру або стали військовими. На місце тих, хто вже виріс, приходять нові. Все – виключно на ентузіазмі Дмитра та його колег.

СК “Каменяр” у Нижневі

А вже у суботу всіх чекають на пробігу. Реєстрація ще триває, долучитися можна за посиланням. Для всіх учасників організують доїзд з Івано-Франківська. Збір – на Привокзальній площі, біля паровозика у сквері. Звідти довезуть до точки старту у Клубівці.