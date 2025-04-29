Відомо, яких груп крові бракує в лікарнях Івано-Франківщини цього тижня

У лікарнях Івано-Франківська та області спостерігається нестача донорської крові 2-ї та 4-ї груп.

Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті, пише Бліц-Інфо.

«Кров — найдорожчий донат, який ми можемо зробити, адже її неможливо нічим замінити, виготовити на заводі чи десь купити. Від особистого рішення кожного донора залежать тисячі життів в Україні: поранені військові, постраждалі цивільні, дорослі та діти з тяжкими захворюваннями, мами та немовлята. Здавайте кров — будьте опорою нашої країни», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Як здати кров?

– Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

– Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

– Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами.