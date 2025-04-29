На Івано-Франківщині відзначили нагородою “За оборону України” сапера Олександра Грозу

Сапера 48-ї штурмової бригади нагороджено державною нагородою «За оборону України»

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Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинська міська рада.

Про це йдеться в указі Президента України від 5 серпня 2022 року №559/2022.

Державна відзнака «За оборону України» — символ того, що наші воїни незламні, як сталь, і водночас — живі, вразливі, справжні.

Олександр Вікторович Гроза — сапер 48-ї штурмової бригади, 310-го батальйону 2-ї інженерно-саперної роти.

З 3 березня 2022 року — в епіцентрі війни. Там, де кожен крок — на межі. Де щоденно ведеться жорстока боротьба за майбутнє України. Бої на Донецькому та Харківському напрямках, зокрема у місцях, що стали символами спротиву — Бахмут і Куп’янськ.