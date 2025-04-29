На Івано-Франківщині відзначили нагородою “За оборону України” сапера Олександра Грозу

Сапера 48-ї штурмової бригади нагороджено державною нагородою «За оборону України»
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинська міська рада.
Про це йдеться в указі Президента України від 5 серпня 2022 року №559/2022.
Державна відзнака «За оборону України» — символ того, що наші воїни незламні, як сталь, і водночас — живі, вразливі, справжні.
Олександр Вікторович Гроза — сапер 48-ї штурмової бригади, 310-го батальйону 2-ї інженерно-саперної роти.
З 3 березня 2022 року — в епіцентрі війни. Там, де кожен крок — на межі. Де щоденно ведеться жорстока боротьба за майбутнє України. Бої на Донецькому та Харківському напрямках, зокрема у місцях, що стали символами спротиву — Бахмут і Куп’янськ.
“Та 20 жовтня 2023 року війна забрала у нашого захисника здоров’я — важке поранення, черепно-мозкова травма. Довгий шлях операцій, боротьби за життя, реабілітації, лікарняних стін.
Нині Олександр Гроза — частина Рогатинської громади. Після всього пережитого його родина знайшла прихисток у Лучинецькому старостинському окрузі”, – йдеться у дописі.