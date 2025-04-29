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У Львові 15-річна франківка з хлопцем впали з багатоповерхівки й загинули

Автор: Оксана Марушкевич
29/04/2025 21:34
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Правоохоронці встановили особи загиблих – це 15-річна жителька Івано-Франківська та львівʼянин віком також 15 років.

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Повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській област

Вони померли від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти.

“Сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку”, – йдеться у дописі.

 В повідомленні поліції вказується, що йдеться про загибель неповнолітніх хлопця та дівчини. Вирішується питання щодо відкриття справи за статтею “Умисне вбивство двох осіб” ККУ з приміткою “самогубство”.

Правоохоронці встановлюють обставини події.