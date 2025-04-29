В “Епіцентрі” таки визнали, що зазнали хакерської атаки

Компанія “Епіценр К” визнала, що в ніч на 28 квітня зазнала хакерської атаки. Ввечері 28 квітня вдалося відновити роботу торгових центрів. Але залишилася ще низка проблем, з якими мережа наразі намагається справитися.

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Про це інформує Правда з посиланням на “Епіцентр К”.

28 квітня у мережі почало ширитися повідомлення, що “Епіцентр” зазнав хакерської атаки.

Пізніше у себе на сторінці мережа виставила пост про технічні проблеми.

Ввечері 28 квітня компанія повідомила, що їй вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.

“Цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями”, – зазначається у дописі.

Станом на вечір 28 квітня всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу. Але залишаються деякі складнощі з функціонуванням менших магазинів.

Також невирішеними залишаються проблеми з регістрами бухгалтерського обліку.

“В структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності”, – пише у дописі.

Команда фахівців «Епіцентр К» продовжують працювати над усуненням наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.