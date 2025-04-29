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Франківські гімнастки здобули три медалі на Кубку України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські гімнастки здобули три медалі на Кубку України

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 22:10
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Спортивні гімнастки СДЮСШОР №1 Івано-Франківська на Кубку України, який проходив у Кропивницькому з 22 по 26 квітня, здобули срібло в командному заліку та дві золоті медалі в індивідуальних вправах.

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Команда дівчат СДЮСШОР №1 Івано-Франківська у складі Ілони Гоший, Анни Лащевської, Маріанни Кінюк та Марини Кліщевської виборола срібні нагороди у командному заліку.

Окрім командного успіху, франківські гімнастки здобули дві золоті медалі у фіналах окремих видів багатоборства: Анна Лащевська стала чемпіонкою у вправах на колоді, а Маріанна Кінюк завоювала золото у вільних вправах.