Франківські гімнастки здобули три медалі на Кубку України

Спортивні гімнастки СДЮСШОР №1 Івано-Франківська на Кубку України, який проходив у Кропивницькому з 22 по 26 квітня, здобули срібло в командному заліку та дві золоті медалі в індивідуальних вправах.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Команда дівчат СДЮСШОР №1 Івано-Франківська у складі Ілони Гоший, Анни Лащевської, Маріанни Кінюк та Марини Кліщевської виборола срібні нагороди у командному заліку.

Окрім командного успіху, франківські гімнастки здобули дві золоті медалі у фіналах окремих видів багатоборства: Анна Лащевська стала чемпіонкою у вправах на колоді, а Маріанна Кінюк завоювала золото у вільних вправах.