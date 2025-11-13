На Прикарпатті триває підготовка автошляхів до зими – ФОТО

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня, за сприятливих погодних умов, заплановано комплекс робіт із експлуатаційного утримання доріг області.

Ремонт дорожнього покриття проведуть на ділянках:

Н-10 Стрий – Мамалига (Коломийський район);

Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (від Кудлатівки до Войнилова);

Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця.

На трасі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський планують:

відремонтувати деформаційний шов на мосту в селі Ільці;

облаштувати нові тротуари у селищі Гвіздець.

Також дорожники завершують ліквідацію напливів асфальту на ділянці Косів – Стопчатів.

Крім того, тривають роботи з: