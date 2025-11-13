На Прикарпатті триває підготовка автошляхів до зими – ФОТО

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня, за сприятливих погодних умов, заплановано комплекс робіт із експлуатаційного утримання доріг області.
Ремонт дорожнього покриття проведуть на ділянках:
- Н-10 Стрий – Мамалига (Коломийський район);
- Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (від Кудлатівки до Войнилова);
- Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця.
На трасі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський планують:
- відремонтувати деформаційний шов на мосту в селі Ільці;
- облаштувати нові тротуари у селищі Гвіздець.
Також дорожники завершують ліквідацію напливів асфальту на ділянці Косів – Стопчатів.
Крім того, тривають роботи з:
- ремонту бар’єрного огородження, пошкодженого під час ДТП;
- оновлення дорожньої розмітки та знаків;
- підготовки до зимового сезону — встановлення спеціальних знаків, накопичення протиожеледних матеріалів і перевірки техніки.