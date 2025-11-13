ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті триває підготовка автошляхів до зими – ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Робітники ремонтують дорогу екскаватором біля будинку
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня, за сприятливих погодних умов, заплановано комплекс робіт із експлуатаційного утримання доріг області.

Ремонт дорожнього покриття проведуть на ділянках:

  • Н-10 Стрий – Мамалига (Коломийський район);
  • Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин (від Кудлатівки до Войнилова);
  • Т-09-08 Тлумач – Лісна Тарновиця.

На трасі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський планують:

  • відремонтувати деформаційний шов на мосту в селі Ільці;
  • облаштувати нові тротуари у селищі Гвіздець.

Також дорожники завершують ліквідацію напливів асфальту на ділянці Косів – Стопчатів.

Крім того, тривають роботи з:

  • ремонту бар’єрного огородження, пошкодженого під час ДТП;
  • оновлення дорожньої розмітки та знаків;
  • підготовки до зимового сезону — встановлення спеціальних знаків, накопичення протиожеледних матеріалів і перевірки техніки.

Джерело(а) інформації

