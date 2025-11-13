ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську обурені мешканці перекрили вулицю

Автор: Олег Мамчур
Люди переходять дорогу біля припаркованих автомобілів
У четвер, 13 листопада, в Івано-Франківську мешканці перекрили вулицю Надрічну.

Як повідомляє журналістка ПІК з місця події, люди ходили по пішохідному перехову неподалік мікрорайону «Княгинин».

На місці працювала патрульна поліція та поліція діалогу.

Суть протесту?

Як вдалося з’ясувати, акція повʼязана із заборгованістю «Прикарпатенерготрейд». Люди не отримують виплат відповідно до підписаного договору.

Неодноразові звернення в «Прикарпатенерготрейд», НКРЕКП і до Міністерства енергетики нічого не дали.

photo 2025 11 13 11 34 41

Борг перед власниками домашніх СЕС становить близько 309 млн грн. Причиною є системні збої у фінансуванні з боку «Укренерго».

Джерело(а) інформації

ПІК

