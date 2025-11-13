У Франківську обурені мешканці перекрили вулицю

У четвер, 13 листопада, в Івано-Франківську мешканці перекрили вулицю Надрічну.

Як повідомляє журналістка ПІК з місця події, люди ходили по пішохідному перехову неподалік мікрорайону «Княгинин».

На місці працювала патрульна поліція та поліція діалогу.

Суть протесту?

Як вдалося з’ясувати, акція повʼязана із заборгованістю «Прикарпатенерготрейд». Люди не отримують виплат відповідно до підписаного договору.

Неодноразові звернення в «Прикарпатенерготрейд», НКРЕКП і до Міністерства енергетики нічого не дали.

Борг перед власниками домашніх СЕС становить близько 309 млн грн. Причиною є системні збої у фінансуванні з боку «Укренерго».