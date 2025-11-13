У Франківську інспектори з паркування щодня складають близько 250 постанов

В Івано-Франківську інспектори з паркування щодня складають близько 250 постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

Про це інформує Правда з посиланням на заступника міського голови Михайла Смушака.

Інспектори мають право складати адміністративні протоколи відповідно до ч. 3 ст. 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони фіксують порушення правил зупинки, стоянки та паркування, а також випадки неоплати послуг на платних майданчиках.

Основні штрафи за порушення правил дорожнього руху становлять:

340 грн — за зупинку чи стоянку в зоні дії заборонних знаків або на жовтій розмітці;

680 грн — за зупинку на пішохідному переході, ближче ніж 10 метрів до нього, на перехрестях, біля виїздів чи зупинок громадського транспорту;

200 грн — за неоплату послуг з користування платним майданчиком.

Якщо штраф сплатити протягом 10 банківських днів, його сума зменшується на 50%.

Смушак наголосив, що інспектори з паркування особливу увагу звертають на випадки, коли авто:

стоїть у два ряди або на коліях;

перекриває пішохідний перехід, велодоріжку чи зупинку;

перешкоджає руху людей з інвалідністю, пішоходів із дитячими візками;

блокує проїзд громадського або комунального транспорту.

“Щодня інспектори складають близько 250 постанов — і це не для покарання, а щоб кожен із нас почувався безпечніше на вулицях міста”,- наголосив Михайло Смушак.

Перевірити наявність правопорушень і навіть оплатити штраф можна за посиланням.