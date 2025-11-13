На Франківщині аферисти використовують імена відомих лікарів

В інтернеті все частіше з’являються оголошення про “чудодійні ліки” чи “новітні методи лікування”, нібито відомих українських лікарів.
Насправді це – шахрайські схеми. Зловмисники використовують фото, імена та вигадані цитати справжніх медиків, аби ввести людей в оману й нажитися на їхній довірі, пише Правда.
Як працює схема
Аферисти створюють фейкові сторінки у соцмережах, додають фотографії лікарів, підроблені коментарі та “вдячні відгуки пацієнтів”. Люди, впізнавши знайоме обличчя, переходять за посиланням – і купують підроблені препарати або залишають свої банківські дані на шахрайських сайтах.
Чому на це ведуться навіть освічені люди
Коли людина хвора чи розгублена, вона шукає швидкий вихід і готова вірити у диво. Побачивши знайоме ім’я чи обличчя, багато хто не сумнівається у правдивості реклами. Саме цим і користуються шахраї.
Як уберегтися від обману
- Завжди перевіряйте джерело інформації.
- Не купуйте ліки через соцмережі чи сумнівні рекламні посилання.
- Користуйтеся лише офіційними сайтами аптек або медичних закладів.
Як зазначила оперуповноважена відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, підполковник поліції Юлія Корженська.
“Не довіряйте «чудодійним» препаратам, які рекламуються у соцмережах. Якщо ви натрапили на фейкову рекламу чи підозрілий сайт — повідомте про це Кіберполіцію.”
Зробити це можна через офіційну форму звернення. Або передати інформацію у межах проєкту «Брама» — він допомагає виявляти дезінформацію та блокувати шахрайські ресурси.