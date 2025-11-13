У Франківську Мирослав Кошик презентував свою нову книгу «100 українців, яких варто знати»

В Івано-Франківську 13 листопада в книгарні “Сенс” відбулася презентація книги Мирослава Кошика «100 українців, яких варто знати», присвяченої видатним діячам української історії, культури, науки та політики.

Книга пропонує читачам подорож сторінками минулого й знайомить з особистостями, які зробили вагомий внесок у становлення України, пише Правда.

Про що книга

Видання «100 українців, яких варто знати» — це зібрання біографій відомих і маловідомих українців, які творили історію держави у різні періоди.

У виданні зібрано постаті, які зробили внесок у становлення сучасної України, — «вірні сини і доньки своєї держави».

За словами автора, ці життєписи не лише знайомлять з історією, але й мотивують сучасників продовжувати справу своїх попередників.

Особливу атмосферу книги створюють ілюстрації художника Михайла Дунаковського. Його впізнаваний стиль додає виданню індивідуальності.

Захід завершився автограф-сесією, де усі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з автором і отримати підписаний примірник книги.