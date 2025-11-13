ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську Мирослав Кошик презентував свою нову книгу «100 українців, яких варто знати»

Автор: Олег Мамчур
Чоловік з книгою на презентації у залі
В Івано-Франківську 13 листопада в книгарні “Сенс” відбулася презентація книги Мирослава Кошика «100 українців, яких варто знати», присвяченої видатним діячам української історії, культури, науки та політики.

Книга пропонує читачам подорож сторінками минулого й знайомить з особистостями, які зробили вагомий внесок у становлення України, пише Правда.

Про що книга

Видання «100 українців, яких варто знати» — це зібрання біографій відомих і маловідомих українців, які творили історію держави у різні періоди.

У виданні зібрано постаті, які зробили внесок у становлення сучасної України, — «вірні сини і доньки своєї держави».

За словами автора, ці життєписи не лише знайомлять з історією, але й мотивують сучасників продовжувати справу своїх попередників.

Особливу атмосферу книги створюють ілюстрації художника Михайла Дунаковського. Його впізнаваний стиль додає виданню індивідуальності.

Захід завершився автограф-сесією, де усі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з автором і отримати підписаний примірник книги.

Книга 100 українців, яких варто знати
Книжкова презентація у сучасній бібліотеці
Учні слухають лекцію у шкільній аудиторії
Діти слухають лекцію у навчальному центрі
Чоловік виступає під час книжкової зустрічі
Чоловік з книгою на презентації у залі
Чоловік піднімає руку під час презентації книги
Люди слухають лекцію у сучасному конференц-залі
Лекція перед студентами у бібліотеці
Лекція перед студентами у сучасній аудиторії
Діти слухають лекцію в сучасному навчальному класі
Учні слухають лекцію у шкільному актовому залі
Учні на уроці, один піднімає руку
Діти та дорослі на освітньому заході
Чоловік виступає у книгарні перед полицями книг
Автор підписує книгу на зустрічі з читачами
Автор підписує книги для читачів
Зустріч автора з читачами у книжковому магазині
Люди на зустрічі в книжковому магазині

Джерело(а) інформації

Правда

