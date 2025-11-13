ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

100-річна учасниця ОУН-УПА Парасковія Метинська отримала відзнаку “За заслуги перед Прикарпаттям”

Автор: Олег Мамчур
Привітання літньої жінки з подарунками вдома
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Перебуваючи у Бурштинській громаді, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відвідала учасницю ОУН-УПА Парасковію Іванівну Метинську, якій цьогоріч виповнилося 100 років.

Це жінка, яка пройшла крізь тюрми, заслання, втрати й біль, але не втратила головного — віри, гідності та любові до України, повідомляє Бурштинська міська рада.

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила Парасковії Метинській відзнаку “За заслуги перед Прикарпаттям”, висловивши щиру вдячність за її незламність, силу духу та відданість Україні.

“Ваше життя — це приклад мужності, стійкості та віри. Ви — частина нашої історії, живий символ боротьби українського народу за свободу”, — зазначила Світлана Онищук.

Джерело(а) інформації

повідомляє

СХОЖІ НОВИНИ