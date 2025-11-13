100-річна учасниця ОУН-УПА Парасковія Метинська отримала відзнаку “За заслуги перед Прикарпаттям”

Перебуваючи у Бурштинській громаді, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відвідала учасницю ОУН-УПА Парасковію Іванівну Метинську, якій цьогоріч виповнилося 100 років.

Це жінка, яка пройшла крізь тюрми, заслання, втрати й біль, але не втратила головного — віри, гідності та любові до України, повідомляє Бурштинська міська рада.

Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила Парасковії Метинській відзнаку “За заслуги перед Прикарпаттям”, висловивши щиру вдячність за її незламність, силу духу та відданість Україні.