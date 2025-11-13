«Зустріч наша пізня»: Іво Бобул і Лілія Сандулеса дадуть в Івано-Франківську аж два концерти поспіль

Через шалений попит на квитки до концерту 27 листопада о 19.30, організатори оголосили додатковий виступ — 27 листопада о 16.30 у Драмтеатрі.

Легендарний дует української естради, народні артисти України Іво Бобул та Лілія Сандулеса представлять для франківців нову програму «Зустріч наша пізня», пише Правда.

Організатори обіцяють, що це будуть вечори, сповнені щирих емоцій і пісень, що торкаються серця.

На сцені прозвучать золоті шлягери, що стали класикою української естради: «Берег любові», «А липи цвітуть», «Пізня наша зустріч» та інші пісні, що давно живуть у серцях кількох поколінь слухачів.

“Ці концерти – про шлях, який ми пройшли разом із нашими слухачами. Про любов, віру, надію, про пісні, що лунають у найважливіші моменти життя”, – говорять виконавці.

Концерти обіцяють стати теплою та душевною музичною подією, де кожна пісня – це історія, пам’ять і живе звучання справжньої української естради.

27 листопада 2025 — концерти о 16:30 та 19:30, Івано-Франківськ, Драмтеатр

Квитки https://concert.ua/uk/events/ivo-bobul-lilija-sandulesa-ivano-frankivsk та у всіх касах міста.