У Франківську для військових і їх партнерок організовують творчі воркшопи

Громадська організація «МІЖ ІНШИМ» впродовж листопада і грудня організовує в Івано-Франківську серію воркшопів для військовослужбовців та їх партнерок.

Загалом, планують провести 15 заходів, де учасники виготовлятимуть для себе вироби зі шкіри, створюватимуть гіпсові барельєфи, малюватимуть аквареллю, робитимуть дідуха, різдвяного павука тощо.

Події для військовослужбовців відбуватимуть у закритому форматі у просторі «МріяДія» й доєднатися до них можуть захисники, які зараз в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні проходять лікування та реабілітацію після поранень. А от для партнерок події є відкритими й реєстрацію на них уже розпочато.

За словами керівниці «МІЖ ІНШИМ» воркшопи є основою проєкту «Майстерня взаємних дій», що став одним з переможців конкурсу від управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«Наші воркшопи – не тільки про творчість. Ми створюємо для військових та партнерок, які чекають повернення дорогих їм людей з фронту, безпечний простір, де вони можуть отримати ресурсну підтримку, об’єднатися у нову спільноту. Також саме творчі практики є частиною процесу відновлення».

Програма для партнерок включатиме: