У Франківську нетверезий водій вчинив аварію

Автор: Олег Мамчур
В Івано-Франківську патрульні склали протокол на п’яного водія, винного у ДТП.

Про це повідомили в Патрульній поліції Івано-Франківської області.

Здійснюючи патрулювання на вулиці Миру інспектори зупинили автомобіль «Renault», що перебував в орієнтуванні як причетний до ДТП.

Спілкуючись з 31-річним кермувальником поліцейські з’ясували, що чоловік не має права керування транспортними засобами. Окрім того, у нього були помітні ознаки сп’яніння.

Пройти освідування водій відмовився.

На кермувальника інспектори склали адмінматеріали:

  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП),
  • ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування)
  • за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.

