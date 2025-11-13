У Франківську нетверезий водій вчинив аварію

В Івано-Франківську патрульні склали протокол на п’яного водія, винного у ДТП.

Про це повідомили в Патрульній поліції Івано-Франківської області.

Здійснюючи патрулювання на вулиці Миру інспектори зупинили автомобіль «Renault», що перебував в орієнтуванні як причетний до ДТП.

Спілкуючись з 31-річним кермувальником поліцейські з’ясували, що чоловік не має права керування транспортними засобами. Окрім того, у нього були помітні ознаки сп’яніння.

Пройти освідування водій відмовився.

На кермувальника інспектори склали адмінматеріали: