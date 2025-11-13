У Франківську військова виграла суд у забудовника у справі про квартиру

12 листопада в Івано-Франківському апеляційному суді відбулося засідання щодо права власності на квартиру в житловому комплексі “Козацький”. Оселя належить сержантці медичних сил ЗСУ Наталії Зіняк та її чоловіку Івану. Це право вони відстояли в Івано-Франківському міському суді 1 липня 2025 року. Після цього представники ЖК “Козацький” подали апеляцію на це рішення, утім суд її не задовольнив.

Як відбулося засідання, читайте у матеріалі Суспільного.

На суд прийшла сержантка медслужби ЗСУ Наталія Зіняк разом з чоловіком. Вона відстоювала на засіданні своє право власності на квартиру в будинку на вулиці Довженка, 31 В, який зводила будівельна компанія Socium Developer.

"Ці люди, будуючи з 2019 року будинки, не могли не бачити, що там земельні ділянки неправильної площі або якісь не такі документи. Бо інакше вони не могли б збудувати. Стосовно того, що вони творять, я навіть не знаю, що можна сказати чи як їх можна назвати — у сьогоднішній час вимагати з людей такі суми грошей", — розповів Іван Зіняк.

Представниця житлового комплексу “Козацький” Наталія Гаврищук на засіданні наполягала, аби суд підтримав апеляційну скаргу в повному обсязі або скасував попереднє рішення повною мірою.

“Вважаємо, що це рішення ухвалили з порушенням норм процесуального та матеріального права з тими підставами, які надали в апеляційній скарзі. Зокрема визнали майнові права на об’єкт, який фактично введений і зданий в експлуатацію, є відповідна присвоєна адреса. Враховуючи ці обставини й матеріали справи, прошу підтримати скаргу”, — зверталася Гаврищук до суддів.

Апеляційну скаргу на засіданні не підтримали — квартира залишилася у власності Наталії та Івана Зіняків. Рішення оголосила суддя Олександра Томин:

“Суд постановив апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю “Житловий комплекс “Козацький” та приватного акціонерного товариства “Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901″ залишити без задоволення. Рішення Івано-Франківського міського суду від 1 липня 2025 року залишити без змін. Постанова набирає законної сили з дня ухвалення”.

Зі слів судді Томин, рішення можна оскаржити у Верховному суді України впродовж 30 днів. Чи подаватимуть касацію, представниця ЖК “Козацький” Наталія Гаврищук коментувати Суспільному відмовилася.

Що відомо про ситуацію з квартирою у житловому комплексі “Козацький”

Сержантка медичної служби Збройних сил України Наталя Зіняк судилася із забудовником за квартиру, яку придбала з чоловіком Іваном у 2020 році в комплексі “Козацький”. Жінка розповіла, що їх не впускали у придбане житло і вимагали доплату через конфлікт, що виник між замовниками будівництва. Вартість придбаної квартири на той час становила майже 22 тисячі євро.

Під час однієї з розмов представник будівельної компанії пропонував повернути їм гроші за курсом, актуальним на момент купівлі квартири.

На офіційному сайті Асоціації західноукраїнських забудовників йдеться про те, що житловий комплекс “Козацький” є проєктом будівельної компанії Socium Developer. Він мав трьох замовників: ГО “Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО”, ТОВ “Житловий комплекс “Козацький” та приватна компанія “Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901”.

Представниця будівельної компанії Socium Developer та житлового комплексу “Козацький” Наталія Гаврищук розповіла, що угоду між партнерами припинили у 2023 році через те, що “САТП-0901”, укладаючи договір, фактично ввів в оману партнерів щодо інвестиційного вкладу.

1 липня 2025 року подружжя Зіняків відстояло своє право на помешкання в Івано-Франківському міському суді. Після цього представники ЖК “Козацький” подали апеляцію на рішення суду.