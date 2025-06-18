На Прикарпатті тривають пошуки 5-річного Кирила Боднарука. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Івано-Франківщині тривають пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який загубився в лісі напередодні.

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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Так, 5-річний хлопчик, зник 17 червня 2025 року близько 18:00 під час прогулянки у лісовому масиві поблизу села Трійця, Коломийського району. Дитина перебувала разом із матір’ю, однак зникла з поля зору та не повернулася додому.

До пошуків залучені особові склади Снятинського відділення поліції, Коломийського районного відділу поліції, кінологи, оператори безпілотників обласної поліції, ДСНС та Нацгвардії.