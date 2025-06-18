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На Прикарпатті тривають пошуки 5-річного Кирила Боднарука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті тривають пошуки 5-річного Кирила Боднарука. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 09:52
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На Івано-Франківщині тривають пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який загубився в лісі напередодні.

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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Так, 5-річний хлопчик, зник 17 червня 2025 року близько 18:00 під час прогулянки у лісовому масиві поблизу села Трійця, Коломийського району. Дитина перебувала разом із матір’ю, однак зникла з поля зору та не повернулася додому.

До пошуків залучені особові склади Снятинського відділення поліції, Коломийського районного відділу поліції, кінологи, оператори безпілотників обласної поліції, ДСНС та Нацгвардії.

“Правоохоронці звертаються до всіх громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування Кирила — негайно телефонуйте на лінію 102, або на номера телефонів 067 497 17 87, 097 983 21 32, 067 336 27 75, 066 989 75 15“, — йдеться у дописі.

На Прикарпатті тривають пошуки 5-річного Кирила Боднарука. ФОТОРЕПОРТАЖ