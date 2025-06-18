Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 червня

Синоптики 18 червня по місту Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с.
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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 11-13°, вдень 26-28°.
По області: вночі 8-13°, вдень 23-28 °.
У високогір’ї Карпат: вночі 2-7 ° , вдень 16-21 °.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу
Видимість на автошляхах добра.