Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 червня

Синоптики 18 червня по місту Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с.

Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 11-13°, вдень 26-28°.

По області: вночі 8-13°, вдень 23-28 °.

У високогір’ї Карпат: вночі 2-7 ° , вдень 16-21 °.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра.