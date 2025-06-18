ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 червня

Автор: Оксана Марушкевич
18/06/2025 09:21
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Синоптики 18 червня по місту Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 11-13°, вдень 26-28°.

По області: вночі 8-13°, вдень 23-28 °.

У високогір’ї Карпат: вночі 2-7 ° , вдень 16-21 °.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра.