На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я»: графік на тиждень

В Івано-Франківській області працюють виїзні мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста.
Жителі сіл та міст можуть отримати медичну допомогу безпосередньо у своїй громаді, пише Правда.
Графік роботи бригад:
- 10.11 – Саджава, Слобідка, Дземброня, Семенівка
- 11.11 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8), Кути, Семенівка
- 12.11 – Шевченкове, Загвіздя, Голошино, Новоселівка
- 13.11 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Терновиця, Устеріки, Новоселівка
- 14.11 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Вербовець, Уніж
Запрошують усіх долучатися та вчасно звертатися за лікарською допомогою.