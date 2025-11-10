ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я»: графік на тиждень

Автор: Олег Мамчур
Волонтери Червоного Хреста допомагають людям у кабінеті
В Івано-Франківській області працюють виїзні мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста.

Жителі сіл та міст можуть отримати медичну допомогу безпосередньо у своїй громаді, пише Правда.

Графік роботи бригад:

  • 10.11 – Саджава, Слобідка, Дземброня, Семенівка
  • 11.11 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного, 8), Кути, Семенівка
  • 12.11 – Шевченкове, Загвіздя, Голошино, Новоселівка
  • 13.11 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Терновиця, Устеріки, Новоселівка
  • 14.11 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Вербовець, Уніж

Запрошують усіх долучатися та вчасно звертатися за лікарською допомогою.

