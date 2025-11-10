У НАБУ повідомили про проведення масштабної операції у сфері енергетики

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.
Про проведення операції повідомили пресслужби органів, пише Правда.
Раніше стало відомо про обшуки у співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики.
«НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом». Деталі згодом», – підкреслили в органах.