У НАБУ повідомили про проведення масштабної операції у сфері енергетики

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Про проведення операції повідомили пресслужби органів, пише Правда.

Раніше стало відомо про обшуки у співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики.