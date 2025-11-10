Прикарпатські самбісти вибороли дві бронзи на чемпіонаті світу

З 7 по 9 листопада у місті Бішкек (Киргизстан) відбувся чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок.

Спортсмени з Івано-Франківщини, які представляють Школу вищої спортивної майстерності, показали високий рівень підготовки та вибороли дві бронзові медалі, пише Правда.

Зокрема:

Галина Ковальська — у ваговій категорії до 80 кг

— у ваговій категорії до 80 кг Михайло Свідрак — у ваговій категорії до 79 кг

Обох спортсменів тренують заслужені тренери України Євген Боднарук та Андрій Микитин.

Прикарпатці вкотре підтвердили, що входять до когорти найсильніших самбістів світу.