Прикарпатські самбісти вибороли дві бронзи на чемпіонаті світу

Автор: Олег Мамчур
Українські спортсмени з прапором на чемпіонаті
З 7 по 9 листопада у місті Бішкек (Киргизстан) відбувся чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок.

Спортсмени з Івано-Франківщини, які представляють Школу вищої спортивної майстерності, показали високий рівень підготовки та вибороли дві бронзові медалі, пише Правда.

Зокрема:

  • Галина Ковальська — у ваговій категорії до 80 кг
  • Михайло Свідрак — у ваговій категорії до 79 кг

Обох спортсменів тренують заслужені тренери України Євген Боднарук та Андрій Микитин.

Прикарпатці вкотре підтвердили, що входять до когорти найсильніших самбістів світу.

Джерело(а) інформації

