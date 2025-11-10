ІФНТУНГ запрошує на День майбутнього студента!

12 листопада в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбудеться День майбутнього студента — подія для учнів 9–11 класів, їхніх батьків і вчителів.
Організатори обіцяють атмосферу студентського життя, цікаві знайомства та яскраві враження, йдеться на сторінці вузу у Фейсбуці.
- Коли: 12 листопада 2025 року
- Час: з 12:00 до 14:00 головний корпус ІФНТУНГ
У програмі:
- «Посвята в студенти нафтою» біля нової карти України в оновленому фоє головного корпусу;
- Тематичні заняття за напрямами — інженерним, інформаційним, економічним і гуманітарним;
- Інтерактивні локації для знайомства зі спеціальностями, освітніми програмами та студентськими організаціями;
- Розіграш подарунків від університету (13:30–14:00) в аудиторії 1.А13, яку відновили після ракетного удару.
В ІФНТУНГ зазначають, що цей день допоможе старшокласникам визначитися з майбутньою професією та відчути справжній дух університетського життя.
Зареєструватися для участі можна за посиланням: forms.gle/TYKy3QASwpw4NYVi6