ІФНТУНГ запрошує на День майбутнього студента!

12 листопада в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбудеться День майбутнього студента — подія для учнів 9–11 класів, їхніх батьків і вчителів.

Організатори обіцяють атмосферу студентського життя, цікаві знайомства та яскраві враження, йдеться на сторінці вузу у Фейсбуці.

Коли: 12 листопада 2025 року

12 листопада 2025 року Час: з 12:00 до 14:00 головний корпус ІФНТУНГ

У програмі:

«Посвята в студенти нафтою» біля нової карти України в оновленому фоє головного корпусу;

біля нової карти України в оновленому фоє головного корпусу; Тематичні заняття за напрямами — інженерним, інформаційним, економічним і гуманітарним;

за напрямами — інженерним, інформаційним, економічним і гуманітарним; Інтерактивні локації для знайомства зі спеціальностями, освітніми програмами та студентськими організаціями;

для знайомства зі спеціальностями, освітніми програмами та студентськими організаціями; Розіграш подарунків від університету (13:30–14:00) в аудиторії 1.А13, яку відновили після ракетного удару.

В ІФНТУНГ зазначають, що цей день допоможе старшокласникам визначитися з майбутньою професією та відчути справжній дух університетського життя.

Зареєструватися для участі можна за посиланням: forms.gle/TYKy3QASwpw4NYVi6