ІФНТУНГ запрошує на День майбутнього студента!

Автор: Олег Мамчур
Студенти в аудиторії Івано-Франківського університету
12 листопада в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбудеться День майбутнього студента — подія для учнів 9–11 класів, їхніх батьків і вчителів.

Організатори обіцяють атмосферу студентського життя, цікаві знайомства та яскраві враження, йдеться на сторінці вузу у Фейсбуці.

  • Коли: 12 листопада 2025 року
  • Час: з 12:00 до 14:00 головний корпус ІФНТУНГ

У програмі:

  • «Посвята в студенти нафтою» біля нової карти України в оновленому фоє головного корпусу;
  • Тематичні заняття за напрямами — інженерним, інформаційним, економічним і гуманітарним;
  • Інтерактивні локації для знайомства зі спеціальностями, освітніми програмами та студентськими організаціями;
  • Розіграш подарунків від університету (13:30–14:00) в аудиторії 1.А13, яку відновили після ракетного удару.
Студенти на зустрічі у головному корпусі університету

В ІФНТУНГ зазначають, що цей день допоможе старшокласникам визначитися з майбутньою професією та відчути справжній дух університетського життя.

Зареєструватися для участі можна за посиланням: forms.gle/TYKy3QASwpw4NYVi6

