Дрони вночі атакували порт у російському Туапсе

У ніч проти 10 листопада морські дрони атакували порт у місті Туапсе Краснодарського краю росії. Ймовірно, є влучання по одному з суден.

Про це повідомили російські Telegram-канали, пише Правда.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим «небезпечної ситуації» через атаку безпілотників тривав майже вісім годин.

Як заявив голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко, загрозу атаки морських безекіпажних катерів і БПЛА скасували лише близько 8:00 за московським часом.

Водночас він згодом відредагував своє повідомлення, прибравши згадку про морські дрони, але ця інформація залишилася в повідомленнях Оперативного штабу Краснодарського краю.

За даними OSINT-аналітиків, один із морських дронів поцілив у район причалу №167 порту Туапсе. Офіційно російська влада наслідки атаки не коментує. Водночас Міноборони рф заявило про нібито збиття семи безпілотників над акваторією Чорного моря.

Місцеві канали також пишуть про можливу пожежу на одному з суден у порту після атаки.