У Франківську на стадіоні “Рух” облаштовують ветеранський простір

В Івано-Франківську до кінця 2025 року на базі стадіону “Рух” відкриють новий ветеранський простір із тренажерним залом, залом для стретчингу та кімнатою для масажу.

Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник міського голови Івано-Франківська, начальник управління з супроводу ветеранів війни Юрій Гапончук.

З його слів, у просторі проводитимуть заняття для ветеранів з інвалідністю та військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Також там планують встановити тенісний стіл, майданчик для гри в бочче і мішені для дартсу.

“Спорт покращує як фізичне, так і моральне здоров’я. Фізична активність є дуже дієвим способом реабілітації після поранень”, — говорить Юрій Гапончук.

З його слів, у просторі на базі стадіону “Рух” ветерани зможуть спілкувати між собою, а також проводити час зі своїми сім’ями.

“Ми створюємо місце, де ветерани та їхні рідні можуть побути серед однодумців”, — каже Юрій Гапончук.

Він додає, що простір буде облаштований інклюзивно.

“Встановлюємо пандус, будуть відповідні дверні прорізи, повністю доступні приміщення без порогів. Щоби кожен міг туди заїхати, перебувати там і відчувати себе комфортно, як вдома”, — пояснює Юрій Гапончук.

За його словами, ремонтні роботи триватимуть менш як два місяці. Відкрити ветеранський простір планують наприкінці грудня 2025 року. Кошторис проєкту наразі невідомий.