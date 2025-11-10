Виконавиця хіта “Парова машина” з Прикарпаття вступила до лав ЗСУ

Співачка з Івано-Франківщини Ярина Квасній, яка прославилася після виконання пісні “Парова машина”, що зібрала понад 30 мільйонів переглядів у TikTok, нині служить у Збройних силах України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артистки для OBOZ.UA.
Ярина Квасній вступила в ряди ЗСУ
Після хвилі популярності Ярина залишила навчання в Києво-Могилянській академії, влаштувалася на роботу, а згодом подала документи до війська.
“У травні минулого року я подала документи в ТЦК – і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала: або про мене забули, або я не підходжу. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: “Завтра з’явитися в ТЦК”. І я помчала до Києва”, – згадує дівчина.
Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)
Свій вибір вона не афішувала – навіть батьки дізналися про службу, коли вона вже проходила базову підготовку.
Нині Ярина служить у Першому окремому медичному батальйоні на сході України.
“Мама дуже стресонула, і тато теж. Я сказала, що їду на курси під Київ. Зараз розумію – діяла б інакше. Ні, я не медик. Але тут працюють не лише лікарі. Є багато спеціалістів, які ведуть документацію, займаються логістикою та господарськими питаннями. Моя посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні, фактично я займаюся реєстрацією поранених і координую евакуацію”, – розповіла військова.
Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)
Попри минулу популярність, Ярина стикається з упередженнями, але реагує з гідністю.
“Кажуть: “Тобі на підборах ходити по столиці, а не тут”. Та я би з радістю, але якщо я тут – значить, це потрібно”, – сказала співачка.
Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)
Що відомо про Ярину Квасній
Ярина Квасній родом із села Залуква, що неподалік Галича на Івано-Франківщині.
Її батько – інженер-столяр, а мати – вчителька. Відомо, що тато Ярини також приєднався до лав Збройних сил України.
У родині співачка – середня дитина, має двох братів.
Освіту Ярина здобула у Галицькій гімназії, музичній школі та Києво-Могилянській академії. З дитинства займалася музикою й брала участь у різних творчих заходах.
Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)
Ще до початку служби дівчина була вокалісткою гурту “Дичка”, який виконував автентичну українську музику в сучасному звучанні.
Нині діяльність колективу тимчасово призупинена, адже більшість його учасників, зокрема і Ярина, проходять військову службу.
Саме під час навчання в університеті до Ярини прийшла всеукраїнська слава. Її акапельне виконання народної пісні “Парова машина” стало вірусним у TikTok, зібравши десятки мільйонів переглядів і зробивши дівчину впізнаваною по всій країні.