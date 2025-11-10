Виконавиця хіта “Парова машина” з Прикарпаття вступила до лав ЗСУ

Співачка з Івано-Франківщини Ярина Квасній, яка прославилася після виконання пісні “Парова машина”, що зібрала понад 30 мільйонів переглядів у TikTok, нині служить у Збройних силах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артистки для OBOZ.UA.

Ярина Квасній вступила в ряди ЗСУ

Після хвилі популярності Ярина залишила навчання в Києво-Могилянській академії, влаштувалася на роботу, а згодом подала документи до війська.

“У травні минулого року я подала документи в ТЦК – і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала: або про мене забули, або я не підходжу. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: “Завтра з’явитися в ТЦК”. І я помчала до Києва”, – згадує дівчина. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)

Свій вибір вона не афішувала – навіть батьки дізналися про службу, коли вона вже проходила базову підготовку.

Нині Ярина служить у Першому окремому медичному батальйоні на сході України.

“Мама дуже стресонула, і тато теж. Я сказала, що їду на курси під Київ. Зараз розумію – діяла б інакше. Ні, я не медик. Але тут працюють не лише лікарі. Є багато спеціалістів, які ведуть документацію, займаються логістикою та господарськими питаннями. Моя посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні, фактично я займаюся реєстрацією поранених і координую евакуацію”, – розповіла військова.

Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)

Попри минулу популярність, Ярина стикається з упередженнями, але реагує з гідністю.

“Кажуть: “Тобі на підборах ходити по столиці, а не тут”. Та я би з радістю, але якщо я тут – значить, це потрібно”, – сказала співачка.

Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)

Що відомо про Ярину Квасній

Ярина Квасній родом із села Залуква, що неподалік Галича на Івано-Франківщині.

Її батько – інженер-столяр, а мати – вчителька. Відомо, що тато Ярини також приєднався до лав Збройних сил України.

У родині співачка – середня дитина, має двох братів.

Освіту Ярина здобула у Галицькій гімназії, музичній школі та Києво-Могилянській академії. З дитинства займалася музикою й брала участь у різних творчих заходах.

Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)

Ще до початку служби дівчина була вокалісткою гурту “Дичка”, який виконував автентичну українську музику в сучасному звучанні.

Нині діяльність колективу тимчасово призупинена, адже більшість його учасників, зокрема і Ярина, проходять військову службу.

Саме під час навчання в університеті до Ярини прийшла всеукраїнська слава. Її акапельне виконання народної пісні “Парова машина” стало вірусним у TikTok, зібравши десятки мільйонів переглядів і зробивши дівчину впізнаваною по всій країні.