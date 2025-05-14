На Прикарпатті у шістьох містах проведуть ярмарки вакансій

У четвер, 15 травня, у містах обласного та районного значення у всіх регіонах країни одночасно пройде загальнонаціональний ярмарок вакансій.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це інформують в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.
Як зазначили, на ярмарках підготували розваги для дітей.
На ярмарках вакансій, які відбудуться на Івано-Франківщині, увазі учасників представлять свої актуальні вакансії у різних галузях діяльності понад 600 місцевих та релокованих на Прикарпаття роботодавців.
Також в межах заходів відвідувачі зможуть ознайомитись з послугами служби зайнятості, пройти профорієнтаційні тестування, отримати послуги фахівців з рекрутингу від служби зайнятості, консультації працівників офісу «Зроблено в Україні», в тому числі щодо урядових програм сприяння зайнятості населення.
Для найменших відвідувачів ярмарку діятимуть різноманітні майстер-класи з сироваріння, різьбярства, писанкарства, виготовлення свічок, вишивання, бісероплетіння, ліплення, кушнірства та ткацтва, флористики, плетіння патріотичних прикрас, кулінарії та алмазної мозаїки і бурштину.
На Прикарпатті заходи відбудуться:
- у селищі Верховина — об 11.00 на території дитячого навчального закладу санаторного типу «ЛОК Верховина».
- у місті Івано-Франківську — о 10.00 на території комплексу «Палац Потоцьких».
- у місті Калуш — о 12.00 біля будівлі Калуської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості.
- у місті Коломия — о 12.00 на території скверу Національного Музею Гуцульщини та Покуття.
- у місті Косів — о 13.00 на території Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради.
- у місті Надвірна — об 11.00 на майдані Т. Шевченка.