На Прикарпатті у шістьох містах проведуть ярмарки вакансій

У четвер, 15 травня, у містах обласного та районного значення у всіх регіонах країни одночасно пройде загальнонаціональний ярмарок вакансій.

Про це інформують в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Як зазначили, на ярмарках підготували розваги для дітей.

На ярмарках вакансій, які відбудуться на Івано-Франківщині, увазі учасників представлять свої актуальні вакансії у різних галузях діяльності понад 600 місцевих та релокованих на Прикарпаття роботодавців.

Також в межах заходів відвідувачі зможуть ознайомитись з послугами служби зайнятості, пройти профорієнтаційні тестування, отримати послуги фахівців з рекрутингу від служби зайнятості, консультації працівників офісу «Зроблено в Україні», в тому числі щодо урядових програм сприяння зайнятості населення.

Для найменших відвідувачів ярмарку діятимуть різноманітні майстер-класи з сироваріння, різьбярства, писанкарства, виготовлення свічок, вишивання, бісероплетіння, ліплення, кушнірства та ткацтва, флористики, плетіння патріотичних прикрас, кулінарії та алмазної мозаїки і бурштину.

На Прикарпатті заходи відбудуться: