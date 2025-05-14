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На Прикарпатті у шістьох містах проведуть ярмарки вакансій
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті у шістьох містах проведуть ярмарки вакансій

Автор: Олег Мамчур
14/05/2025 17:18
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У четвер, 15 травня, у містах обласного та районного значення у всіх регіонах країни одночасно пройде загальнонаціональний ярмарок вакансій.

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Про це інформують в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Як зазначили, на ярмарках підготували розваги для дітей.

На ярмарках вакансій, які відбудуться на Івано-Франківщині, увазі учасників представлять свої актуальні вакансії у різних галузях діяльності понад 600 місцевих та релокованих на Прикарпаття роботодавців.

Також в межах заходів відвідувачі зможуть ознайомитись з послугами служби зайнятості, пройти профорієнтаційні тестування, отримати послуги фахівців з рекрутингу від служби зайнятості, консультації працівників офісу «Зроблено в Україні», в тому числі щодо урядових програм сприяння зайнятості населення.

Для найменших відвідувачів ярмарку діятимуть різноманітні майстер-класи з сироваріння, різьбярства, писанкарства, виготовлення свічок, вишивання, бісероплетіння, ліплення, кушнірства та ткацтва, флористики, плетіння патріотичних прикрас, кулінарії та алмазної мозаїки і бурштину.

На Прикарпатті заходи відбудуться:

  • у селищі Верховина — об 11.00 на території дитячого навчального закладу санаторного типу «ЛОК Верховина».
  • у місті Івано-Франківську — о 10.00 на території комплексу «Палац Потоцьких».
  • у місті Калуш — о 12.00 біля будівлі Калуської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості.
  • у місті Коломия — о 12.00 на території скверу Національного Музею Гуцульщини та Покуття.
  • у місті Косів — о 13.00 на території Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради.
  • у місті Надвірна — об 11.00 на майдані Т. Шевченка.