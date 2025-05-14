Сьогодні на Івано-Франківщині віддали шану полеглому воїну Палюзі Богдану. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Тлумаччині сьогодні, 14 травня, зустріли кортеж із тілом загиблого військового Богдана Палюги (1995р.н.)
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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака
Воїн був родом з села Нижнів, Тлумацької міської територіальної громади.
Чин похорону відбудеться завтра, 15 травня, о 10 годині (село Нижнів).