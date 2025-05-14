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"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях влаштувала спокусливу зйомку на тенісному корті
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Міс Україна Всесвіт 2021” Анна Неплях влаштувала спокусливу зйомку на тенісному корті

Автор: Орися Корчун
14/05/2025 17:49
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“Міс Україна Всесвіт 2021” Анна Неплях потішила прихильників відвертим контентом. Пише Gazeta.ua

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У своєму Instagram зірка опублікувала кадри, де позувала на тенісному корті.

Перед камерою постала в обтислому чорному костюмі, який складався з топа й велосипедок.

Образ доповнила білими кросівками, ніжним макіяжем і мінімалістичними прикрасами.

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