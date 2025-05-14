“Міс Україна Всесвіт 2021” Анна Неплях влаштувала спокусливу зйомку на тенісному корті

“Міс Україна Всесвіт 2021” Анна Неплях потішила прихильників відвертим контентом. Пише Gazeta.ua
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У своєму Instagram зірка опублікувала кадри, де позувала на тенісному корті.
Перед камерою постала в обтислому чорному костюмі, який складався з топа й велосипедок.
Образ доповнила білими кросівками, ніжним макіяжем і мінімалістичними прикрасами.
Нагадаємо “Міс Всесвіт Україна” показала свою відпустку в Африці